Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
Şirinevler’de ucuz baklava satan tatlıcıda bu bayram öncesi manzara değişmedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren baklava almak isteyen yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Şirinevler’de piyasa fiyatının altında baklava satan dükkanda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk görüntüsü değişmedi. Arefe günü de sabahın ilk saatleriyle birlikte sıraya giren vatandaşlar baklava alabilmek için metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Tatlıcıda cevizli baklavanın 45, fıstıklı baklavanın 63 liraya satıldığı öğrenildi. Uzun süre sırada bekleyen yurttaşlardan bazıları bulunduğu yerde otururken kimisi ayakta beklemeye devam etti.
Video Haberler
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
- Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
- İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Kameralar önünde gerginlik
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- Cumhur'a soğuk duş, aradaki fark açıldı