Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu

08 Temmuz 2022 Cuma, 12:53

Şirinevler’de piyasa fiyatının altında baklava satan dükkanda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk görüntüsü değişmedi. Arefe günü de sabahın ilk saatleriyle birlikte sıraya giren vatandaşlar baklava alabilmek için metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Tatlıcıda cevizli baklavanın 45, fıstıklı baklavanın 63 liraya satıldığı öğrenildi. Uzun süre sırada bekleyen yurttaşlardan bazıları bulunduğu yerde otururken kimisi ayakta beklemeye devam etti.

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