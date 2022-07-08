Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu

Şirinevler’de ucuz baklava satan tatlıcıda bu bayram öncesi manzara değişmedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren baklava almak isteyen yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 12:01
Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
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Şirinevler’de piyasa fiyatının altında baklava satan dükkanda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk görüntüsü değişmedi. Arefe günü de sabahın ilk saatleriyle birlikte sıraya giren vatandaşlar baklava alabilmek için metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Tatlıcıda cevizli baklavanın 45, fıstıklı baklavanın 63 liraya satıldığı öğrenildi. Uzun süre sırada bekleyen yurttaşlardan bazıları bulunduğu yerde otururken kimisi ayakta beklemeye devam etti.

“EKONOMİLERİNE EN UYGUN YER BURASI”

Sabah saatlerinde sıraya girdiğini ifade eden yurttaşlardan Mehmet Akın, “Hayat pahalılığında insanlar kaliteyi ucuza almak istiyor, bulabildikleri en ucuz ekonomisine en uygun yer burası olduğu için sanırım buradalar. Uzun kuyruk var, yapacak bir şey yok. Zamanım bugüne müsaitti bayramda taze olur diye düşündük” derken birçok vatandaş fiyatını uygun bulduğu için tatlıcıyı tercih ettiğini ifade etti.


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