Bayrampaşa'da 'hastanelik eden' TikTok merakına 3 gözaltı

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İstanbul Bayrampaşa'da TikTok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayan M.K. (8), A.A. (11) ve S.B. (10) gözaltına alındı. 3 çocuk, 13 yaşından küçük oldukları için ailelerine teslim edildi.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 10:41

Kartaltepe Mahallesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda iddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yanına gelen çocuklar, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.

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