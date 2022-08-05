Bayrampaşa'da 'hastanelik eden' TikTok merakına 3 gözaltı

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:41

Kartaltepe Mahallesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda iddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yanına gelen çocuklar, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.