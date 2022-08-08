Beşiktaş'ta ATM'de yangın

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Beşiktaş'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:33

İstanbul Levent Büyükdere Caddesi üzerinde saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.

beşiktaş ATM

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