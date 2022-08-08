Beşiktaş'ta ATM'de yangın
Beşiktaş'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.
İstanbul Levent Büyükdere Caddesi üzerinde saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.
ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın tutuşmasıyla birlikte alevler büyümeye başladı.
Yangın, diğer ATM'lere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. ATM'de incelemelerde bulunan banka görevlileri yangının elektrik kontağında çıkmış olduğunu belirledi.
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