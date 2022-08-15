Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor

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Beykoz'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından uyarıları yapılan sağanak yağış Türkiye'nin birçok şehrinde kendini göstermeye başladı.

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