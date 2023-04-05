Bingöl'de kent merkezinin etrafında Yaban domuzları görüntülendi

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Bingöl'de, kent merkezine yakın bir noktada, arazide yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi.

DHA
05 Nisan 2023 Çarşamba, 07:00

Fotoğrafçı Kenan Nihat Elçi, kent merkezine yakın bir noktada dronla doğa görüntüsü çekerken, yiyecek arayan yaban domuzu sürüsüne rastladı.

O anları kaydeden Elçi, ilk kez bu kadar kalabalık bir sürüyle karşılaştığını söyledi.

Domuz sürüsü, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağın yamacına doğru kaçarak gözden kayboldu. 

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