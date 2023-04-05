Bingöl'de kent merkezinin etrafında Yaban domuzları görüntülendi
Bingöl'de, kent merkezine yakın bir noktada, arazide yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi.
Fotoğrafçı Kenan Nihat Elçi, kent merkezine yakın bir noktada dronla doğa görüntüsü çekerken, yiyecek arayan yaban domuzu sürüsüne rastladı.
O anları kaydeden Elçi, ilk kez bu kadar kalabalık bir sürüyle karşılaştığını söyledi.
Domuz sürüsü, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağın yamacına doğru kaçarak gözden kayboldu.
Video Haberler
- Kent merkezinin etrafında Yaban domuzları görüntülendi
- Kiracılar kendini nasıl koruyacak?
- 'Mimar Sinan Ayasofya'yı depreme karşı güçlendirmiştir'
- Ardahan'da köyde çocukların kızak keyfi
- Meyve ve sebze fiyatları el yakıyor!
- Ülkemizdeki eğitimin öncelikleri neler olmadılır?
- Dışarıda insan duramıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Nisan ayında beyaza büründü
- Of'ta hareketli dakikalar
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- Türkeş’in kızından MHP’ye Sinan Ateş tepkisi
- 'Dana dili' ile tehdit davasında karar çıktı
- İzmir Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu!