Birlik Sağlık Sen, doktorları hedef gösteren imam hakkında suç duyurusunda bulundu

19 Temmuz 2022 Salı, 18:06

Birlik Sağlık Sen; Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında 6 Temmuz’da öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz’da yapılan iş bırakma eylemi üzerinden, hekimleri ve sağlık çalışanlarını Cuma hutbesinde hedef göstererek nefret söylemi üreten Konya’daki Kayalar Camisi imamı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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