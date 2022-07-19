Birlik Sağlık Sen, doktorları hedef gösteren imam hakkında suç duyurusunda bulundu
Birlik Sağlık Sen, Doktor Ekrem Karakaya’nın Konya'da öldürülmesi nedeniyle 7-8 Temmuz'da yapılan iş bırakma eylemlerine katılan hekimleri hedef gösteren Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.
Birlik Sağlık Sen; Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında 6 Temmuz’da öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz’da yapılan iş bırakma eylemi üzerinden, hekimleri ve sağlık çalışanlarını Cuma hutbesinde hedef göstererek nefret söylemi üreten Konya’daki Kayalar Camisi imamı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
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