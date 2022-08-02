Boş araziyi 'döküm sahasına' çevirdiler

02 Ağustos 2022 Salı, 10:17

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan boş bir arazi, mahalle sakinlerinin iddiasına göre döküm sahasına dönüştürüldü. Boş araziye gündüz vakti gelerek kamyonlar ile kaçak döküm yapan kişiler, ardından iş makinesi ile belli olmayacak şekilde alanı düzenleyip uzaklaştı.

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