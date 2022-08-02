Boş araziyi 'döküm sahasına' çevirdiler: 'Yaklaşık 1 yıldır devam ediyor'
İstanbul Arnavutköy’de boş arazi kaçak hafriyat dökümü yapan kişiler tarafından adeta döküm sahasına dönüştürüldü. Gündüz vakti hafriyat kamyonları ile araziye gelen kişilerin hafriyat döktüğü sonrasında iş makinesi ile alanı düzenleyip tekrar kaçak hafriyat döktüler. Arazi drone ile havadan görüntülendi.
Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan boş bir arazi, mahalle sakinlerinin iddiasına göre döküm sahasına dönüştürüldü. Boş araziye gündüz vakti gelerek kamyonlar ile kaçak döküm yapan kişiler, ardından iş makinesi ile belli olmayacak şekilde alanı düzenleyip uzaklaştı.
Kaçak döküm anı yurttaşların cep telefonu kamerasına yansırken, arazi drone ile de havadan görüntülendi.
"YAKLAŞIK 1 YILDIR DEVAM EDİYOR BU ŞEKİLDE, EN SON VİDEOSUNU ÇEKTİM"
Olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Öskan Baba “Biz burada kavga da ettik ama yine de geliyorlar. Benim evim bu karşıda burayı çamur içinde bıraktılar perişan ettiler. Burası normalde bir arsa, sahibi var yani burasının, çocuklarımız falan tehlike içerisinde. Biz burada görüyoruz kavga bile ediyoruz bazen tek seferde geliyorlar 5-6 kamyon döküyorlar bir kepçeyle düzenleyip kaçıyorlar hemen. Yaklaşık 1 yıldır bu iş devam ediyor burada bu şekilde aradım şikayetçi oldum ama değişen bir şey olmadı açıkçası. Geçen hafta da videosunu çektim döküm anının” dedi.
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