Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı: Yoldan geçen 2 kişiyi vurdu!

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:22

Ünaldı Mahallesi’nde, 5 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde yoldan geçen 5 kişiden biri, büfeden alışveriş yapan kişiye doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan ve Abdullah Yiğit’e isabet etti.