Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı: Yoldan geçen 2 kişiyi vurdu!

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Gaziantep’te, 5 kişilik gruptan biri, büfeden alışveriş yapan kişiye, tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan (11) ile Abdullah Yiğit (22), saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:22

Ünaldı Mahallesi’nde, 5 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde yoldan geçen 5 kişiden biri, büfeden alışveriş yapan kişiye doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan ve Abdullah Yiğit’e isabet etti.

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