Bursa -İstanbul- İzmir Otoyolu Bursa gişelerinde 'Tatil dönüş' yoğunluğu
Bursa -İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri' nde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafik yoğunluğu başladı.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da yazlık bölgelerde geçirenler, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluğa neden oldu. HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise ara ara kuyruklar oluştu. Otoyol A.Ş. ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoldaki önlemlerini artırdı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği öğrenildi.
Öte yandan Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İstanbul Deniz Otobüsleri iskelesinde tatil dönüşü yoğunluk yaşandığı görüldü.
Video Haberler
- Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
- Bursa gişelerinde 'Tatil dönüş' yoğunluğu
- Bursa'da simitçi CHP'li Erkan Aydın'a dert yandı
- Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü
- Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Bir kabin memurunun itirafları
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- 'Hanım kızımız' tartışması sürüyor
- ‘100 gün boyunca…’