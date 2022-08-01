Bursa'da esrarengiz balık ölümleri

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Bursa'nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan'da çok sayıda balık kıyıya vurdu.

İHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:50

Bursa'nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu.

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