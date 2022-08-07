Bursa'da orman yangını

07 Ağustos 2022 Pazar, 16:21

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 dakika içinde müdahale edildi.

Yangında 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç, 2 helikopter ve 120 personel görev aldı.

Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.