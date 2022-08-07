Bursa'da orman yangını
Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 dakika içinde müdahale edildi.
Yangında 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç, 2 helikopter ve 120 personel görev aldı.
Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
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