Bursa'da 'otobüs' yangını: 40 yolcu tahliye edildi

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İnegöl'de, İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yangın çıktı. 40 yolcu, tahliye edilirken, alevler de itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:39

Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, İnegöl'den İstanbul'a giden Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

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