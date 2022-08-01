Bursa'da 'otobüs' yangını: 40 yolcu tahliye edildi
İnegöl'de, İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yangın çıktı. 40 yolcu, tahliye edilirken, alevler de itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, İnegöl'den İstanbul'a giden Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
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