Bursa'da simitçi, CHP'li Erkan Aydın'a anlattı: 'Bir kadın dört liralık simidi veresiye almak istedi'

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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Karacabey'de esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Esnaf satış yapamamaktan yurttaşda hayat pahalılığından dert yandı. Bir simitçi, "Daha bu sabah bir kadın utana sıkıla yanıma gelerek dört liralık simidi veresiye almak istedi” dedi.

ANKA
17 Temmuz 2022 Pazar, 16:11

Bursa Karacabey'de bir simitçi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a, "Daha bu sabah bir kadın utana sıkıla yanıma gelerek dört liralık simidi veresiye almak istedi. 'Ay başında ödesem olur mu’ dedi. Yıllardır simitçilik yapıyorum ilk defa böyle bir durumla bu dönemde karşılaştım" sözleriyle ekonominin durumunu özetledi.

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Simit Erkan Aydın zam Alım gücü

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