Bursa'da simitçi, CHP'li Erkan Aydın'a anlattı: 'Bir kadın dört liralık simidi veresiye almak istedi'

17 Temmuz 2022 Pazar, 16:11

Bursa Karacabey'de bir simitçi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a, "Daha bu sabah bir kadın utana sıkıla yanıma gelerek dört liralık simidi veresiye almak istedi. 'Ay başında ödesem olur mu’ dedi. Yıllardır simitçilik yapıyorum ilk defa böyle bir durumla bu dönemde karşılaştım" sözleriyle ekonominin durumunu özetledi.

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