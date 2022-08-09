Bursa’da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı

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Bursa’da bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı. 4 aracın karıştığı feci kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
09 Ağustos 2022 Salı, 10:31

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi istikametine seyir halinde olan 41 ED 712 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken önündeki çim sulama tankerini fark etmeyerek arkadan hızla çarpıp yola savruldu. 

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