Büyük tepki çeken sözler: Eğitime ve okuyan insanlara nefret kustu
“Muhammed Ceyhan Hoca” unvanını kullanan kişi, modern eğitimi yerden yere vurduğu konuşmasıyla tepki çekti.
Sosyal medyada paylaştığı videolarında kendini "Muhammed Ceyhan Hoca' diye tanıtan bir kişinin modern eğitime nefret kustuğu konuşması tepki çekti.
Video Haberler
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
- Yasağa rağmen havuza girdi: Ya boğulacağız ya yüzeceğiz
- Asansörde mahsur kalma sonrası ölüm
- Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı
- Sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı