Büyük tepki çeken sözler: Eğitime ve okuyan insanlara nefret kustu

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“Muhammed Ceyhan Hoca” unvanını kullanan kişi, modern eğitimi yerden yere vurduğu konuşmasıyla tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:53

Sosyal medyada paylaştığı videolarında kendini "Muhammed Ceyhan Hoca' diye tanıtan bir kişinin modern eğitime nefret kustuğu konuşması tepki çekti.

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Malatya Muhammed Ceyhan sosyal medya

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