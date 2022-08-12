Büyükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü

12 Ağustos 2022 Cuma, 13:21

Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan bir caddede meydana gelen olayda motosikleti ile seyir halinde olan Hüseyin Can Bursal, henüz bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti. Motosiklet savrularak yol kenarındaki bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Bursal, takla atıp yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Bursal'ı hastaneye kaldırdı. 1 çocuk babası yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.