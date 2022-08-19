California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü

19 Ağustos 2022 Cuma, 14:20

ABD'nin California eyaletine bağlı Watsonville kentinde küçük bir havaalanına doğru inişe geçen çift motorlu Cessna 340 tipi uçak ile tek motorlu Cessna 152 tipi uçak havada çarpıştı. ABD medyası kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Federal Havacılık İdaresi'ne göre Cessna 340'ta 2 kişi ve tek motorlu Cessna 152'de ise yalnızca pilot bulunuyordu. Söz konusu havaalanında uçakların iniş ve kalkışını yönlendirmek için bir kontrol kulesi bulunmuyor.

