Caretta caretta yuvasını 'kürekle' açtı, yavruların ölümüne neden oldu

14 Ağustos 2022 Pazar, 09:30

Manavgat'ın Sorgun sahilinde plaj işletmesinde çalışan bir görevli, şezlonglar arasında bulunan caretta caretta yuvasını, yavrular çıkarken kürekle açtı. Olayı gören bir turist, Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne (DEKAFOK) haber verdi.

Bunun üzerine DEKAFOK gönüllüleri yuvalama alanına gitti. Kürekle yuvanın bozulduğunu gören gönüllüler, Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri ile jandarmayı bilgilendirdi.

Yuvalama alanına gelen Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri yuvanın bozulması nedeniyle içerisinde bulunan yavruların zarar gördüğünü belirleyerek tutanak tuttu.

YUVADAN ÇIKIŞ SÜRESİNCE KESİNLİKLE DOKUNULMAMALI

Caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını sürekli denetlediklerini belirten DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Ekiplerimiz sürekli devriye geziyor. Bölgedeki ziyaretçilerimizi, kıyı bandı işletmecilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Yuva çıtalarını çaktıktan sonra üzerlerine bilgilendirme kartlarımızı yerleştiriyoruz. Gecenin güvenli karanlığında gelen annemizin bıraktığı izlerden bulduğumuz yuvaları işaretliyoruz. Bir yuvalama sahasında 50 ile 120 arasında yumurta olabiliyor. 50 santim derinliğinde 20 santim çapındaki yuvalama sahaları 50 ile 60 gün arasında da kuluçkada kalıp kendi doğal döngülerinde kendi gerçek evleri olan denizlere gitmelidirler. Kesinlikle yuvalara dokunulmamalı. Zaten üzerinde bıraktığımız bilgilendirme kartlarında Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere hem görsel hem de yazılı olarak, yuvaya dokunma ibaresi mevcut. Yuva bir gün çıkış yapmıyor, anne yumurtayı bıraktıktan 60 gün sonra çıkan yavrular bazen 5 bazen 10 güne kadar doğum devam ediyor" diye konuştu.