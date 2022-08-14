Caretta caretta yuvasını 'kürekle' açtı, yavruların ölümüne neden oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir plaj işletmesinde çalışan görevli, sahilde şezlonglar arasında bulunan caretta caretta yuvasını kürekle açarak yavru carettaların ölmesine neden oldu. Plaj görevlisi yavru carettalara yuvadan çıkmaları için yardımcı olduğunu iddia etti.
Manavgat'ın Sorgun sahilinde plaj işletmesinde çalışan bir görevli, şezlonglar arasında bulunan caretta caretta yuvasını, yavrular çıkarken kürekle açtı. Olayı gören bir turist, Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne (DEKAFOK) haber verdi.
Bunun üzerine DEKAFOK gönüllüleri yuvalama alanına gitti. Kürekle yuvanın bozulduğunu gören gönüllüler, Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri ile jandarmayı bilgilendirdi.
Yuvalama alanına gelen Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri yuvanın bozulması nedeniyle içerisinde bulunan yavruların zarar gördüğünü belirleyerek tutanak tuttu.
YUVADAN ÇIKIŞ SÜRESİNCE KESİNLİKLE DOKUNULMAMALI
Caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını sürekli denetlediklerini belirten DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Ekiplerimiz sürekli devriye geziyor. Bölgedeki ziyaretçilerimizi, kıyı bandı işletmecilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Yuva çıtalarını çaktıktan sonra üzerlerine bilgilendirme kartlarımızı yerleştiriyoruz. Gecenin güvenli karanlığında gelen annemizin bıraktığı izlerden bulduğumuz yuvaları işaretliyoruz. Bir yuvalama sahasında 50 ile 120 arasında yumurta olabiliyor. 50 santim derinliğinde 20 santim çapındaki yuvalama sahaları 50 ile 60 gün arasında da kuluçkada kalıp kendi doğal döngülerinde kendi gerçek evleri olan denizlere gitmelidirler. Kesinlikle yuvalara dokunulmamalı. Zaten üzerinde bıraktığımız bilgilendirme kartlarında Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere hem görsel hem de yazılı olarak, yuvaya dokunma ibaresi mevcut. Yuva bir gün çıkış yapmıyor, anne yumurtayı bıraktıktan 60 gün sonra çıkan yavrular bazen 5 bazen 10 güne kadar doğum devam ediyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Uzmanından 'Nemrut yanardağı' uyarısı
- Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
- Mustafa Sandal, Türk bayrağını yakanlara öfke kustu
- Caretta yuvasını 'kürekle' açtı, yavrular öldü
- FSM'deki asfalt bakım çalışması sona erdi
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
- '3 karanlık yapı var'
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'
- 'Kılıçdaroğlu üstüne basa basa söyledi'
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- Kapatılan askeri hastaneler için harekete geçiliyor