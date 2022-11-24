Cennet hurmasını kurutup, satıyor

24 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi programı kapsamında yapılan 'Yedi Bölgede Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor' proje yarışmasında 2018 yılında il üçüncüsü olan Hilal Çevik, aldığı dereceyle işlerini büyüterek, erik ve şeftali meyvelerini, sonbaharın gelişiyle de cennet hurması meyvesini kurutarak satışını yapıyor.

Antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyve olan cennet hurması, kabukları soyulduktan sonra saplarından aparatlarına takılarak tellere asılıyor. Asılan meyveler yaklaşık 30 günde kurumaya bırakılıyor. 2 kilogram yaş meyveden 1 kilogram kuru ürün elde eden Hilal Çevik, kendi bahçesindeki cennet hurmalarını toplayıp balkonda kuruttuğunu söyledi. Hilal Çevik, sonraki hedefinin tesis kurarak işini daha da büyütmek olduğunu aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem verilmektedir. Kırsalda kadın girişimciliğin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması amacıyla Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'na yönelik olarak eğitimler düzenlenmiştir. Program kapsamında yapılan Yedi Bölgede Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor proje yarışmasında Eğirdir/Balkırı köyünden Hilal Çevik 'Doğanın Mucizesi Sağlığın Adresi' adlı projesiyle 2018 yılında il üçüncüsü olmuştur. Aldığı dereceyle işlerini büyüten girişimci Çevik, elma, erik ve şeftali meyvelerini, sonbaharın gelişiyle de cennet hurması meyvesini kurutarak satışını yapmaktadır" denildi.