Çeşme'deki yangın sonrası felaket görüntüleri drone ile görüntülendi

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün kısmen kontrol altına alınan Çeşme’deki orman yangınının yol açtığı doğa tahribatını, yanan ağaçların havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

ANKA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:44

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir’in Çeşme ilçesinde dün başlayan ve bugün kısmen kontrol altına alınan yangının ardından, bölgedeki tahribatı gösteren, havadan çekilmiş görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

Özkan, görüntüleri “Çeşme'de yangın sonrası felaket görüntüleri drone ile görüntülendi” mesajıyla paylaştı.

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