CHP'li Kaya ifşa etti: Tadilatı yapılmayan üniversitede rektör için konut yapılıyor...

09 Ocak 2024 Salı, 12:48

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Korkut Ata Üniversitesi’nde depremde zarar gören binaların tadilatı yapılmadığı için eğitim online devam ederken, rektör için konut yapılmasını eleştirdi. Kaya, “Korkut Ata Üniversitesi’nde, meslek yüksekokullarında 6 Şubat depremlerinden sonra eğitim-öğretim uzaktan öğretime geçti. Bir yıl dolacak 6 Şubat depremlerinden bu yana ama hâlâ buradaki hasarlı binalarda herhangi bir onarım, çalışma söz konusu değil. Buradaki meslek yüksekokulunun binası için herhangi bir tadilat girişiminde bulunulmamışken rektör için olanca hızlı bir şekilde konut yapılması nasıl izah edilebilir” dedi.