Çöp evde bulunan çocuk, koruma altına alındı

Abone Ol google-news

Bursa'da, kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında, kapısı kilitli odada 9 yaşında bir çocuk bulunmuş; olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Son olarak, ekiplerce kurtarılan Cem Muhammed A., koruma altına alındı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:17

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammed A., Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası, annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Haberin devamı...

Bursa Çöp ev çöp Çocuk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler