Çöpe atılacak kitaplarla sınava hazırlanıp derece aldılar!

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Çöpe atılacak kitaplarla sınava hazırlanıp derece aldılar!

ANKA
12 Ağustos 2023 Cumartesi, 13:42

Antalya'da, lise öğrencileri, çöpe ya da geri dönüşüme atılmak üzereyken belediyenin toplayıp kütüphaneye kazandırdığı kitaplarla sınava hazırlandı.

Türkiye derecesi yapan öğrenciler, mühendislik ve işletme eğitimi almayı hedefliyor.

 

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