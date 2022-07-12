Covid aşısı hatırlatma dozları yapılmaya başladı

12 Temmuz 2022 Salı, 13:15

Covid-19 aşısı hatırlatma dozu randevuları da açıldı. Kurban Bayramı’nda İstanbul’da olanlar hatırlatma dozu için randevularını alarak, aşı olmak için hastanenin yolunu tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde Covid-19 vakalarının tekrar artışa geçtiğini duyurmuş ve bunun üzerine Covid aşıları hatırlatma dozları için aşı randevularının açıldığını açıklamıştı.

"ÜÇ AŞI DA YAPTIRILABİLİR"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümü doktoru Dr. Büşra Özcan, "Biontech, Sinovac ve Turkovac aşılarımız mevcut. Vatandaşlarımız üç aşıyı da yaptırabiliyorlar. Bayram süresince 08.00-00.00 arasındaki saatlere randevu alıp, aşı olabilirler. Hatırlatma dozu önemli, gelmelerini bekliyoruz. Özellikle son aşısı üzerinden 6 ay geçmiş olanların gelmesi gerekiyor" dedi.