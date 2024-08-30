Cumhuriyet'in gururlu günü... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yurttaşlara sorduk
30 Ağustos 1922'de, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir zafer kazanıldı. Cumhuriyet TV ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yurttaşa sordu.
26 Ağustos 1922'de fiilen işgal altında olan yurdu düşman işgalinden kurtarmak, bağımsız genç bir devlet kurmak ve milletin kaderini milletin belirlemesine izin vermek için başlatılan mücadele, 30 Ağustos günü zafer ile sonuçlandı.
Cumhuriyet TV ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkındaki hisleri ve düşüncelerini öğrenmek için, yurttaşa mikrofon uzattı.
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