Damla öğretmen, tüfekle öldürülen köpeğine ağlıyor: 'Kimsenin yanına kâr kalmayacak'
Samsun'da öğretmen Damla Özer'in (22), Rottweiler cinsi, 'Haşin' adlı köpeği, yakın mesafeden av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Suç duyurusunda bulunan Özer, başına 30'a yakın saçma isabet eden köpeğini vuran şüphelinin bulunup, cezalandırılmasını istiyor.
Olay, 5 Ağustos sabahı, Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal bilgiler öğretmeni Damla Özer, Rottweiler cinsi, 2 yaşındaki 'Haşin' adlı erkek köpeğini sokakta kanlar içinde buldu ve veteriner kliğine götürdü. Müdahale edilen ve çekilen röntgeninde av tüfeğiyle yakın mesafeden ateş edilip, vurulduğu anlaşılan köpek öldü.
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