Dans eden temizlik işçisi bu kez konserde performans sergiledi
Aksaray Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Hamit Karakaya, bu kez de Kıraç konserinde dans etti. Kıraç'ın sahneye çıkarttığı Karakaya, dinleyicileri de gülümsetti.
Kent merkezinde dans ederek çalıştığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gören Hamit Karakaya, bu kez konserde izleyenleri gülümsetti.
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