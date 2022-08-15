Dans eden temizlik işçisi bu kez konserde performans sergiledi

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Aksaray Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Hamit Karakaya, bu kez de Kıraç konserinde dans etti. Kıraç'ın sahneye çıkarttığı Karakaya, dinleyicileri de gülümsetti.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:54

Kent merkezinde dans ederek çalıştığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gören Hamit Karakaya, bu kez konserde izleyenleri gülümsetti.

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