Datça'nın ardından Çeşme'de de yangın çıktı!

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:31

Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı.

Oran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda," Gene yanıyoruz. Rüzgar çok..." ifadelerini kullandı.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderilirken, karadan da 15 arazöz ile 4 dozer çalışmalara katıldı.