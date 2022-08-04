Denizde mayın sandıkları cisim televizyon çıktı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girenler, suda bir cisim görünce mayın korkusu yaşadı. Cismin eski bir televizyon olduğu ortaya çıktı.

DHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:52

Olay, saat 15.00 sıralarında Samandağ Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, bir cisim görünce mayın olduğunu sandı.

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