Denizde mayın sandıkları cisim televizyon çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girenler, suda bir cisim görünce mayın korkusu yaşadı. Cismin eski bir televizyon olduğu ortaya çıktı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Samandağ Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, bir cisim görünce mayın olduğunu sandı.
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