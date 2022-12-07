Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
Denizli'de kent merkezi ile Başkarcı Dağı'nda etkili olan siste ortaya güzel manzaralar çıktı.
Kent merkezi sabah saatlerinde sisle kaplanırken, 1750 metre rakımlı Başkarcı Dağı'na çıkanlar ise sis bulutuyla karşılaştı.
Bölgeye yürüyerek ya da araçlarıyla gelenler, bu güzel manzarayı fotoğraflayıp, anın keyfini çıkardı.
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