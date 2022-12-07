Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu

07 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Kent merkezi sabah saatlerinde sisle kaplanırken, 1750 metre rakımlı Başkarcı Dağı'na çıkanlar ise sis bulutuyla karşılaştı.

Bölgeye yürüyerek ya da araçlarıyla gelenler, bu güzel manzarayı fotoğraflayıp, anın keyfini çıkardı.