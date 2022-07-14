Denizli'de yoldan çıkan tur otobüsü devrilip takla attı: 15 yaralı

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü takla attı. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:49

Antalya'dan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye giden turistleri taşıyan tur otobüsü, saat 10.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı.

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Denizli Acıpayam otobüs

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