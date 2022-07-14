Denizli'de yoldan çıkan tur otobüsü devrilip takla attı: 15 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü takla attı. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:46
Denizli'de yoldan çıkan tur otobüsü devrilip takla attı: 15 yaralı
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Antalya'dan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye giden turistleri taşıyan tur otobüsü, saat 10.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İçerisinde 41 kişinin bulunduğu tur otobüsünde ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

 


Denizli Acıpayam otobüs
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