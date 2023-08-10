Depreme nişan töreninde yakalanan yurttaşların panik anları kamerada

10 Ağustos 2023 Perşembe, 22:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elbistan'da da hissedilen depreme nişan töreninde yakalanan yurttaşların panik anları anbean kameraya yansıdı.