Son dakika... Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi: Çok şiddetli bir sarsıntıydı

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını ancak şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durum olmadığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 20:53
Son dakika... Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi: Çok şiddetli bir sarsıntıydı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.48'de merkez üssü, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

BAŞKAN GÜRKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını ancak şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durum olmadığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya / Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğünde yaşanan #deprem’den etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

'BİRKAÇ BALKONDAN ATLAMA VAKAMIZ VAR'

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

'UMKE TİMLERİ BÖLGEDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" diye bildirdi.

YURTTAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Deprem nedeniyle Malatya ve Gaziantep'te yurttaşlar panikle sokağa indi. Korkuyla sokağa inen yurttaşlar, telefonla aileleri ve diğer yakınlarıyla konuştu.


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