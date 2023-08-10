Son dakika... Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi: Çok şiddetli bir sarsıntıydı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 20:53

Güncelleme: 10.08.2023 - 21:47

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.48'de merkez üssü, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

BAŞKAN GÜRKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını ancak şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durum olmadığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya / Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğünde yaşanan #deprem’den etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Malatya / Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğünde yaşanan #deprem’den etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun. — Selahattin Gürkan (@selahattingrkn) August 10, 2023

'BİRKAÇ BALKONDAN ATLAMA VAKAMIZ VAR'

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

'UMKE TİMLERİ BÖLGEDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" diye bildirdi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2023

YURTTAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Deprem nedeniyle Malatya ve Gaziantep'te yurttaşlar panikle sokağa indi. Korkuyla sokağa inen yurttaşlar, telefonla aileleri ve diğer yakınlarıyla konuştu.