Dilenci koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı

27 Eylül 2022 Salı, 07:00

Düzce'de engelli olmamasına rağmen koltuk değneğiyle gezen bir kişi vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Zabıta ekipleri, gün boyu takip ederek engelli gibi davranarak vatandaşlardan para dilenen koltuk değnekli kişiyi yakaladı. Yakalanma sırasında kendisini şikayet eden kadına, koltuk değneğiyle saldıran dilenci, daha sonra Zabıta Müdürlüğü binasına götürüldü. Burada bir engelinin bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine koltuk değneğine el konulan dilenci, zabıta karakolundan yürüyerek çıktı. Vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde edilen bu kişi hakkında, Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uygulandı.