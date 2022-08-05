Diyarbakır'da bulundu: Tam bin 700 yıllık...

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:18

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın eski ihtişamına kavuşması için 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmalarını sürüyor.

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