Diyarbakır'da bulundu: Tam bin 700 yıllık...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce, tarihi surlardaki restorasyon çalışmalarında bulunan, bin 700 yıllık amfora (bir tür testi), kent müzesine teslim edildi.
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın eski ihtişamına kavuşması için 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmalarını sürüyor.
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