Diyarbakır'da bulundu: Tam bin 700 yıllık...

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce, tarihi surlardaki restorasyon çalışmalarında bulunan, bin 700 yıllık amfora (bir tür testi), kent müzesine teslim edildi.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 10:18

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın eski ihtişamına kavuşması için 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmalarını sürüyor.

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