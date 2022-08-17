Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
Eğitim ücretlerine öğretim süresi boyunca yalnızca yüzde 5 zam yapılacağını söyleyip, bu yıl neredeyse yüzde 300'e varan zam uygulayan Doğuş Üniversitesi, karara tepki gösterip aileleriyle birlikte protesto gerçekleştiren öğrencilere soruşturma açmaya başladı.
Doğuş Üniversitesi öğrencileri, eğitim ücretlerine yapılan fahiş zam sebebiyle geçen haftadan bu yana, aileleriyle birlikte protestolar gerçekleştiriyor. Yüzde 300'e varan zamlara karşı verilen mücadelede dün aileler ön plandaydı.
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