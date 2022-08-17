Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:46

Doğuş Üniversitesi öğrencileri, eğitim ücretlerine yapılan fahiş zam sebebiyle geçen haftadan bu yana, aileleriyle birlikte protestolar gerçekleştiriyor. Yüzde 300'e varan zamlara karşı verilen mücadelede dün aileler ön plandaydı.

Basın açıklaması yapıp ardından yönetim ile görüşen ailelerin mücadelesi sonuç verdi. Yapılan açıklamaya göre, üniversite yönetimi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile görüşüp 18 Ağustos perşembe günü bir karar bildirecek.

EYLEME KATILAN ÖĞRENCİLERE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Bu gelişmeler yaşanırken bir yandan üniversite yönetiminin bastırma çabaları da devam ediyor. Kayıt olunan aşamada, senelik yalnızca yüzde 5 zam yapacağız sözünü tutmayan üniversite, 2 asistan öğrencisini "yediğiniz kaba tükürüyorsunuz" diyerek işten atmıştı. Şimdi de eyleme katılan öğrencilere soruşturma açmaya başladı.

Hukuk fakültesi öğrencilerinden Kıvılcım Çolak'a disiplin soruşturması açan yönetim, tebligatta "Eylemde saldırgan tavırlarda bulunmanız, eğitim öğretim faaliyetini engelleyecek taşkınlıkta bulunmanız, Rektörlük makamını basmaya ve suça tahrike tahrik ettiğiniz yönünde iddialar..." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR DIŞINDA OLAN ARKADAŞLARIMIZA DA DAVA AÇILMIŞ"

Çolak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tebligat elime dün akşam ulaştı. Biz yalnızca bu parayı ödeyemeceğimizi söylemek için orada bulunduk. 'Rektörlük makamını basmak' diye bir ifade kullanılmış. Bu gerçekten çok komik, çünkü Rektörlük makamına kendileri bizi davet ettiler. Rektöre dediğimiz tek şey 'hocam aşağıda da arkadaşlarımız bekliyor, size sorularımız var' dedik. Rektör uzun uzun enflasyon ve hayat pahalılığından bahsedip gitti. Bunun ardından sözlü protesto gerçekleştirerek yuhaladık. Şehir dışında olan eyleme katılmayan arkadaşlarımıza bile dava açılmış. Bunlar tamamen üniversitenin bastırma çabaları... Hukuk fakültesinde böyle bir haksızlığa uğramamız inanılmaz. Üstelik ben bir hukuk öğrencisiyim. Benden sözlü savunma da istenmemiş, diğer arkadaşlarıma bu hakkı tanımışlar ancak benden yazılı savunma istemişler. Fiyatlar normale dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"