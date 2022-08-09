DP’li Enginyurt ile korumasının saldırısına uğrayan gazeteci Latif Şimşek’ten açıklama: 'Dokunulmazlığı kaldırılırsa yargılanmaya başlayacak'

09 Ağustos 2022 Salı, 17:21

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü TV 100'de katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı.

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