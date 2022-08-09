DP’li Enginyurt ile korumasının saldırısına uğrayan gazeteci Latif Şimşek’ten açıklama: 'Dokunulmazlığı kaldırılırsa yargılanmaya başlayacak'

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Gazeteci Latif Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yaşanan tartışma sonrası Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile korumasının kendisine saldırmasının ardından yaptığı açıklamada, “Ortada hiçbir şey yokken böyle bir şey yapılması, bunun önceden hazırlanan bir kumpas olduğunu gösteriyor. Resmen bu bir kumpastır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 17:21

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü TV 100'de katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı.

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Cemal Enginyurt saldırı Latif Şimşek

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