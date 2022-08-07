Cemal Enginyurt kimdir? Cemal Enginyurt hangi partiden? Cemal Enginyurt'un ihraç olayı nedir?

07 Ağustos 2022 Pazar, 11:55

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile kavga etti. İkili arasında yaşanan tartışma büyüyünce yayına ara verildi. Bir süre sonra yayına devam eden programda açıklama yapan sunucu, yayına ara verildiği sırada Latif Şimşek'in Enginyurt'un korumaları tarafından darp edildiğini söyledi.



Cumhuriyet okurları için gündemdeki isim Cemal Enginyurt'a dair önemli noktaları derledik.

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?



Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 yılında Kırşehir'de doğmuştur. Türk gazeteci, siyasetçi ve 27. Dönem Demokrat Parti Ordu milletvekilidir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamlamış, lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümü'nde bitirmiştir.



ERKEN BAŞLAYAN SİYASET YAŞAMI

Enginyurt, henüz lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı.

1994 yılında MHP'den Ordu il başkanı seçildi. 1999 yılında MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.

MHP'DEN İHRAÇ EDİLMESİ

19 Temmuz 2020'de Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AKP’yi eleştirmiş, AKP tarafının MHP’yi yok saydığını savunmuştu. Cemal Enginyurt yaptığı açıklamalarda “Biz her söze başladığımızda 'Sayın Cumhurbaşkanı' diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri? Muhalefet mi ettik size?” açıklamalarında bulunmuştu.

Cemal Enginyurt'un bu açıklamalarından sonra 21 Temmuz 2020'de MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. 30 Temmuz 2020'de ise Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu toplantı yapmıştır. Toplantı sonrasında kurul başkanı MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün Cemal Enginyurt hakkında yaptığı açıklamada parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.

DEMOKRAT PARTİ'YE KATILMASI

18 Aralık 2020 tarihinde Gültekin Uysal'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye katıldı rozetini Gültekin Uysal'dan aldı. Aynı partide teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.