Düğün organizasyonu için bırakılan 'yapay çiçekleri' çaldı

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:27

Kaynarca ilçesinde organizasyon firması bulunan Merve Velioğlu, 17 Temmuz Pazar günü gece saat 01.55 sıralarında içerisinde 3 farklı cemiyet için hazırladığı süsleri düğün sahiplerine teslim etti. Cemiyetlerin bitmesinin ardından ürünlerini toplamak için yola çıkan Velioğlu, Ferizli ilçesindeki yapay çiçeğine zarar verildiğini gördü.

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