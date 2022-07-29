Düğün organizasyonu için bırakılan 'yapay çiçekleri' çaldı

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Sakarya’nın Ferizli ilçesinde organizasyon firması tarafından düğüne getirilen yapay çiçeklerin bir kısmı kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Şahsın yapay çiçeklerden buket yaparak bölgeden uzaklaştığı anlar ise güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 14:27

Kaynarca ilçesinde organizasyon firması bulunan Merve Velioğlu, 17 Temmuz Pazar günü gece saat 01.55 sıralarında içerisinde 3 farklı cemiyet için hazırladığı süsleri düğün sahiplerine teslim etti. Cemiyetlerin bitmesinin ardından ürünlerini toplamak için yola çıkan Velioğlu, Ferizli ilçesindeki yapay çiçeğine zarar verildiğini gördü.

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