Düğünde 5 kilo altın takılan gelin halay çekmekte zorlandı

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Halay çekmekte zorlandı

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:24

Hakkarili Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden her ikisi de Ankara’da yaşayan iş insanı Bülent Çallı’nın oğlu avukat Melih Çallı ile Naif Çallı’nın kızı inşaat mühendisi Büşra Çallı, 16 Temmuz’da başkentte yapılan düğünle evlendi.

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