Düğünde 5 kilo altın takılan gelin halay çekmekte zorlandı

Çallı çifti için Hakkari’nin Berçelan Mahallesi’nde de 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı. Düğüne, Hakkari, İstanbul, Antalya, Van ile İran ve Irak’tan gelen, aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelenlerinin de olduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.