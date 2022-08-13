Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
Habertürk'te her sabah yayınlanan Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki'nin uykusuz halleri dikkat çekti.
Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı, her sabah izleyiciyle buluşuyor.
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