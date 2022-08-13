Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu

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Habertürk'te her sabah yayınlanan Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki'nin uykusuz halleri dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:50

Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı, her sabah izleyiciyle buluşuyor.

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