Ekrem İmamoğlu, CHP liderliği için adaylığa mı hazırlanıyor?
CHP'nin seçimlerde beklediği sonucu alamaması sonrası parti içerisinde başlayan "Kılıçdaroğlu bırakacak mı?" tartışması sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken "değişim" mesajları geldi.
CHP'nin seçimlerde beklediği sonucu alamaması sonrası parti içerisinde başlayan "Kılıçdaroğlu bırakacak mı?" tartışması sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken "değişim" mesajları geldi.
Cumhuriyet TV'ye konuşan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, İmamoğlu'nun değişim talebi açıklamasından lider değişimi mesajının çıkarılabileceğini söyledi.
CHP'nin tarihindeki lider değişimlerini anlatan Tosun, "Uzlaşmaya dayanmayan değişimin CHP'ye zarar verdiğini görüyoruz" dedi.
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