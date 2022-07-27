Elazığ'da hastanede silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı

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Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:46

Elazığ'daki olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikler B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla ateş açtı.

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