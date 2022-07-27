Elazığ'da hastanede silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Elazığ'daki olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikler B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla ateş açtı.
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