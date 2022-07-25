'Elektrikli scooter'ları 2 kişi kullananlara ceza yağdı
Antalya'da 'elektrikli scooter'lara 2 kişi binenlere ve bisiklet yolunu kullanan motorlu araçlara ceza yazıldı. 2 saatlik uygulamada 22 kişiye toplam 8 bin 239 lira ceza uygulandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, elektrikli scooter ve motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğu daha da artan Konyaaltı Sahili'ndeki bisiklet yolunda bekleyen polis ekipleri, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve motosikletleri kurallara uygun kullanmayanlara ceza yazdı.
Video Haberler
- Güvenlik kamera görüntülerinde ilginç anlar
- 2 saatlik denetim yetti! 22 kişiye ceza yağdı
- Davutoğlu'ndan SBK uyarısı: Devletim adına korkuyorum
- Çöp evde bulunan çocuk, koruma altına alındı
- 13,5 saat sonra kontrol altına alındı
- Dolar/TL haftaya yeni zirveyle başladı
- Kapkaççıyı 'pet şişeyle' durdurmaya çalıştı
- CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
- Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama
- Muğla'da orman yangını!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
- 'Hesap soracağız'
- Saat verdi: 'Her şeyi açıklayacağım'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü