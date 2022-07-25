'Elektrikli scooter'ları 2 kişi kullananlara ceza yağdı

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Antalya'da 'elektrikli scooter'lara 2 kişi binenlere ve bisiklet yolunu kullanan motorlu araçlara ceza yazıldı. 2 saatlik uygulamada 22 kişiye toplam 8 bin 239 lira ceza uygulandı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:54

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, elektrikli scooter ve motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğu daha da artan Konyaaltı Sahili'ndeki bisiklet yolunda bekleyen polis ekipleri, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve motosikletleri kurallara uygun kullanmayanlara ceza yazdı.

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Antalya elektrikli scooter ceza

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